Из-за технического сбоя в воронежских маршрутках не работают терминалы

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-17T11:14:06+03:00

Готовьте за проезд наличные Фото: из архива «КП»

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Утром понедельника, 17 июня, воронежцы не смогли оплатить услуги городского транспорта с помощью банковских карт. Терминалы в маршрутках отказывались работать. По этой причине оплату проезда принимали только наличными.

- Сегодня произошёл сбой в работе эквайринга, - прокомментировали происшедшее в пресс-службе мэрии. - Специалисты банковской сферы занимаются выяснением его причин и устранением неисправности.

По прогнозам мэрии, сбои могут продолжаться в течение всего дня. Поэтому, отправляясь в путь по городу на маршрутке, запаситесь наличной мелочью.

ИСТОЧНИК KP.RU