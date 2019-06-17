2019-06-17T11:14:06+03:00
Общество

Из-за технического сбоя в воронежских маршрутках не работают терминалы

Оплату принимают только наличными
Елена ФЕДЯШЕВА
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Готовьте за проезд наличныеГотовьте за проезд наличныеФото: из архива «КП»
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Утром понедельника, 17 июня, воронежцы не смогли оплатить услуги городского транспорта с помощью банковских карт. Терминалы в маршрутках отказывались работать. По этой причине оплату проезда принимали только наличными.

- Сегодня произошёл сбой в работе эквайринга, - прокомментировали происшедшее в пресс-службе мэрии. - Специалисты банковской сферы занимаются выяснением его причин и устранением неисправности.

По прогнозам мэрии, сбои могут продолжаться в течение всего дня. Поэтому, отправляясь в путь по городу на маршрутке, запаситесь наличной мелочью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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