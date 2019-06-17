2019-06-17T11:02:43+03:00
Происшествия

Под Воронежем грузовик устроил массовое ДТП с четырьмя пострадавшими

Авария произошла ночью на Тамбовской трассе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В воскресенье, 17 июня, около 23.45 в Новоусманском районе на автодороге «Воронеж-Тамбов» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации ГУ МВД по Воронежской области, аварию устроил 29-летний житель Панино, управлявший грузовиком «ДАФ» с полуприцепом. Он вовремя не затормозил и протаранил остановившийся на красный сигнал светофора «Хонда Аккорд» под управлением 50-летнего воронежца. От удара легковушка вылетела в кювет. А «ДАФ» продолжил движение и врезался в такой же грузовик, за рулем которого находился 28-летний житель Воронежа. Его «ДАФ» по инерции столкнулся с «Киа Церато», которым управлял 37-летний тамбовчанин.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, водитель «Хонды» и две его пассажирки – женщины 43 и 48 лет. Их госпитализировали.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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