В Воронежской области в опрокинувшемся мини-джипе погиб москвич
За сутки на дорогах региона зарегистрировали 68 ДТП
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Воскресным вечером 16 июня в 18.50 на 415 километре автодороги «Курск-Саратов» в Грибановском районе опрокинулся «Сузуки Джимни». 58-летний водитель, житель Москвы, не справился с управлением. В результате полученных травм житель столицы погиб на месте аварии. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии.
Всего, по данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 68 аварий, в результате которых пострадали 16 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU