Девятый Платоновский фестиваль завершился «Песнями Гурре», которые в Воронеже исполнили всего в четвертый раз в России

16 Июнь 23:10 2019-06-16T23:30:26+03:00

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16 июня в Воронеже финишировал девятый Платоновский фестиваль. Форум искусств завершился поистине грандиозным проектом. В театре оперы и балета сыграли «Песни Гурре» Арнольда Шенберга. Композитор написал их в 1900 году. Это очень красивое, романтичное произведение, вдохновленное датской легендой о любви. Но исполняют его в мире крайне редко. До Платоновского фестиваля в России было всего три представления «Песен Гурре».

Потому что исполнять эту кантату очень затратно: необходим огромный оркестр, солисты и масштабный хор. Платоновский фестиваль хотел впечатлить зрителей и это удалось. Для осуществления задумки специально создали фестивальный оркестр. В него вошли музыканты Воронежского академического симфонического оркестра, Симфонического оркестра Воронежского концертного зала, оркестра Воронежского театра оперы и балета, а также воронежские музыканты, работающие в таких коллективах, как Симфонический оркестр Большого театра, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Государственный академический камерный оркестр России, Оркестр Государственной академической симфонической капеллы России, Российский Национальный оркестр, оркестр театра Новая опера имени Колобова, Санкт-Петербургский академический оркестр Ensemble delle arti, оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз», Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Симфонический оркестр Московской государственной консерватории имени Чайковского. Музыкантами дирижировал Владимир Вербицкий. На сцене одновременно находилось более 350 человек, некоторые артисты приехали из-за границы.

- Это мое второе прикосновение к музыке Шенберга. Ранее я участвовала в проекте Дианы Вишневой «Красота в движении», там звучала музыка этого композитора более позднего периода, когда Шенберг уже сформировал свой стиль. «Песни Гурре» относятся к более раннему периоду, когда он вдохновлялся творчеством Маллера и в какой-то степени Вагнера. В столь крупном проекте участвую впервые: ранее никогда не доводилось выходить на сцену с таким количеством людей, - призналась оперная певица Елена Соммер, приехавшая на концерт в Воронеж из Франции. – Я просто влюбилась в партию Лесной голубки. Это прекрасная и редкая возможность исполнить Шенберга. Браво, Платоновский фестиваль!

- Я принимала участие в больших проектах, но то, что решили исполнить в Воронеже - действительно грандиозное событие! – вторит ей солистка Мариинского театра Жанна Домбровская. - Музыка Шенберга - потрясающая, очень красивая и удобная для исполнения, она как будто специально написана для вокалистов.

«Песни Гурре» вдохновлены старинной датской легендой о любви короля Вальдемара к красавице Тове. Королева Хельвига из ревности приказала убить соперницу. Король умер от тоски и горя в замке Гурре. После этого каждую ночь призрачная дружина во главе с королем охотилась в окрестных лесах. Это красивая, поэтичная кантата, которая завершается Гимном восходящему солнцу и красоте природы.

Девятый Платоновфест завершился на красивой ноте. Худрук форума искусств Михаил Бычков и руководитель регионального департамента культуры Эмилия Сухачева, закрывая фестиваль, анонсировали Платоновфест и в будущем сезоне. Так что ждем десятый, юбилейный, форум.

ИСТОЧНИК KP.RU