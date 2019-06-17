2019-06-17T08:27:27+03:00
Общество

Жара вернется в Воронеж уже в середине недели

И градусы снова будут нарастать
Елена ФЕДЯШЕВА
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Июнь оказался засушливым, как и прогнозировали синоптикиИюнь оказался засушливым, как и прогнозировали синоптикиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Температурная передышка, которую подарил воронежцам гренландский антициклон, а за ним и атмосферный фронт, прошедший над регионом в выходные, будет непродолжительной. Последний принес в нашу область долгожданные осадки. Веды предыдущие две недели стояла настоящая засуха: выпало всего 1 мм осадков.

Однако прохлада не задержится в Воронеже надолго. Во вторник и среду столбики термометров снова устремятся вверх и вскоре достигнут отметки в 29 градусов. К концу рабочей недели вовсе вернется 30-градусное пекло. И, если верить долгосрочным прогнозам, то до 25 июня жара будет только нарастать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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