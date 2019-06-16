2019-06-16T15:05:31+03:00
Происшествия

Под Воронежем поезд сбил насмерть женщину

По предварительным данным, она переходила пути в неположенном месте
Олег КУЗНЕЦОВ
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Обстоятельства смертельного ЧП продолжают устанавливать.Обстоятельства смертельного ЧП продолжают устанавливать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В субботу, 15 июня, около 9.45 на станции Боево Каширского района. на перегоне, ведущем к Масловке, случилась трагедия. Женщина, переходившая железнодорожные пути, по предварительным данным, в том месте, где правилами это делать запрещено, попала под поезд и погибла до приезда скорой. Точный возраст ее сразу не определили. У пожилой женщины не нашли документов,

Однако вскоре личность погибшей установили. В региональном следственном управлении на транспорте сообщили, что ей было 80 лет. Обстоятельства несчастного случая продолжают устанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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