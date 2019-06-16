2019-06-16T14:31:14+03:00
Происшествия

Под Воронежем поймали цыганку, укравшую у семьи пенсионеров 70 тысяч рублей

Это были все сбережения пожилых людей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Цыганку задержали через месяц после кражи 70 тысяч.Цыганку задержали через месяц после кражи 70 тысяч.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

4 мая после трех часов дня 81-летняя жительница дома на улице Первомайской села Рябчево Каширского района вышла во двор и занималась хозяйственными делами. Дверь не заперла, а просто прикрыла навесным замком. В какой-то момент пенсионерка заметила, что из ее дома выбежала незнакомка и пошла через двор на улицу. В это время подъезжал муж пожилой женщины. Он тоже увидел, как незнакомка убегает. В доме оказалось все перевернуть. Пожилые люди с ужасом увидели, что спрятанные под матрасом их сбережения – 70 тысяч рублей – пропали.

Шокированные пенсионеры даже не сразу пошли в полицию. Они рассказали о краже соседки, и только она их убедила написать заявление о преступлении. В итоге пожилая женщина пришла в полицию только в начале июня. Однако личность преступницы удалось установить достаточно быстро. 34-летняя цыганка, прописанная в Воронеже, была задержана в Острогожском районе за мошенничество в отношении других пожилых людей. Женщина призналась не только в преступлении в селе Рябчево, но и в селе Левая Россошь Каширского района. Там она украла у пенсионеров 160 тысяч рублей. Правда, потом деньги вернула. Не добровольно, конечно.

По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» женщине грозит до шести лет тюрьмы. Суда она будет дожидаться в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец перевел деньги мошенникам, обещавшим ему бесплатный автомобиль
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова снялась в сериале
Актеры Воронежского Камерного театра за 8 недель выучили французский для премьеры «Кабала святош»
Опубликовали список жертв ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек
На видео попал момент ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек
Под Воронежем поезд сбил насмерть женщину
Сразу два диких, но симпатичных ежика попали на фото в Воронежской области
Врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, выжившей в аварии под Воронежем с 8 погибшими
Полицейские возбудили уголовное дело по ДТП под Воронежем, где погибли 8 человек
Появилось видео с места аварии под Воронежем, где погибли восемь человек
Губернатор Воронежской области выразил соболезнования родным 8 погибших в ДТП в Хохольском районе