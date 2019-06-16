Под Воронежем поймали цыганку, укравшую у семьи пенсионеров 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-16T14:31:14+03:00

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4 мая после трех часов дня 81-летняя жительница дома на улице Первомайской села Рябчево Каширского района вышла во двор и занималась хозяйственными делами. Дверь не заперла, а просто прикрыла навесным замком. В какой-то момент пенсионерка заметила, что из ее дома выбежала незнакомка и пошла через двор на улицу. В это время подъезжал муж пожилой женщины. Он тоже увидел, как незнакомка убегает. В доме оказалось все перевернуть. Пожилые люди с ужасом увидели, что спрятанные под матрасом их сбережения – 70 тысяч рублей – пропали.

Шокированные пенсионеры даже не сразу пошли в полицию. Они рассказали о краже соседки, и только она их убедила написать заявление о преступлении. В итоге пожилая женщина пришла в полицию только в начале июня. Однако личность преступницы удалось установить достаточно быстро. 34-летняя цыганка, прописанная в Воронеже, была задержана в Острогожском районе за мошенничество в отношении других пожилых людей. Женщина призналась не только в преступлении в селе Рябчево, но и в селе Левая Россошь Каширского района. Там она украла у пенсионеров 160 тысяч рублей. Правда, потом деньги вернула. Не добровольно, конечно.

По части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» женщине грозит до шести лет тюрьмы. Суда она будет дожидаться в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU