2019-06-16T13:23:08+03:00
Общество

Сразу два диких, но симпатичных ежика попали на фото в Воронежской области

Одна девушка даже взяла колкое животное в руки [фото]
Яков СТРОГОВ
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Ежик хозяйничает в огороде.Ежик хозяйничает в огороде.Фото: Яна Леонова.
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В эти выходные сразу двум девушкам повезло встретиться с дикими ежиками. Яна Леонова, судя по фото, увидела колючего визитера в огороде. А Елена Пшеничникова встретила ежика в деревне у бабушки и не побоялась взять его в руки. Кстати, этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в комментариях. Многие посчитали, что не стоило ловить животное и тем самым, возможно, сильно напугать его. Впрочем, Елена успокоила всех, сказав, что с ежиком все в порядке, и вообще он и его собратья часто посещают это место и совсем никого не боятся.

Ежику скорее даже понравилось быть фотомоделью. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Ежику скорее даже понравилось быть фотомоделью.Фото: "Мой и твой Воронеж".

Напомним, ранее из-за установившейся жаркой погоды сердобольные люди выложили в Сеть призыв поить животных, изнемогающих от жажды. И разместили изображение белочки, жадно пьющей воду из бутылки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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