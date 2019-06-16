Появилось видео с места аварии под Воронежем, где погибли восемь человек
В Сеть выложили съемку, очевидно, сделанную с видеорегистратора, на которую попали последствия аварии в Хохольском районе, в которой погибли 8 человек. Можно разглядеть сильно покореженный «Форд-Фокус», передняя часть которого превратилась в бесформенную груду металла.
Напомним, в субботу, 15 июня, в 19.50 на 59 километре дороги Воронеж-Луганск «Форд-Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фольксваген-Каравелла». В аварии погибли восемь человек – оба водителя, и шесть пассажиров - пять женщин и мужчина, выжила только 10-летняя девочка.
От передней части микроавтобуса практически ничего не осталось.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших и потребовал сделать все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.
Видео с места аварии с 8 погибшими в Хохольском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU