Появилось видео с места аварии под Воронежем, где погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-16T11:44:19+03:00

На видео можно разглядеть, как сильно покорежен "Форд". Фото: кадр с видео

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В Сеть выложили съемку, очевидно, сделанную с видеорегистратора, на которую попали последствия аварии в Хохольском районе, в которой погибли 8 человек. Можно разглядеть сильно покореженный «Форд-Фокус», передняя часть которого превратилась в бесформенную груду металла.

Напомним, в субботу, 15 июня, в 19.50 на 59 километре дороги Воронеж-Луганск «Форд-Фокус» выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Фольксваген-Каравелла». В аварии погибли восемь человек – оба водителя, и шесть пассажиров - пять женщин и мужчина, выжила только 10-летняя девочка.

От передней части микроавтобуса практически ничего не осталось.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших и потребовал сделать все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.

Видео с места аварии с 8 погибшими в Хохольском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU