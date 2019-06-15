В Воронежской области иномарка лоб-в-лоб столкнулась с микроавтобусом: погибло 7 человек

СЕГОДНЯ 22:01 2019-06-15T22:05:56+03:00

Также в аварии пострадал взрослый и 10-летняя девочка, их госпитализировали

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В Хохольском района «Форд Фокус» столкнулся с микроавтобусом «Фольксфаген-Транспортер». В аварии погибли семь человек. Двое пострадали, среди них 10-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 15 июня.

ДТП случилось на 59 километре трассы «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, водитель «Форд-Фокуса» выехал на встречную полосу. На месте работают сотрудники сотрудники ГИБДД. Также в деблокировании погибших и пострадавших принимают участие сотрудники МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия.устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU