2019-06-15T20:01:10+03:00
Общество

В Воронеже на несколько дней отложили запуск прямых рейсов в Анапу

Летняя программа стартует 20 июня
Юлия ДИДЕНКО
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Маршрут будет дополнен транзитом из Москвы.Маршрут будет дополнен транзитом из Москвы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже на несколько дней отложили запуск прямых рейсов в Анапу. Теперь летняя программа стартует 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта накануне. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн».

Маршрут будет дополнен транзитом из Москвы. Теперь каждый четверг самолёт CRJ 200 будет выполнять рейс по маршруту: Внуково. Время вылета из Воронежа – 14:05, из Анапы – 16:50. Дорога и туда, и обратно займёт 1 час 45 минут. Рейсы запланированы до 5 сентября 2019 года.

- Новый рейс будет удобен, например, московским пассажирам, которые по пути к морю пожелают объединиться с друзьями или родственниками из регионов Черноземья. А те, в свою очередь, воспользоваться автобусным трансфером в аэропорт. Кроме того, транзитные пассажиры могут лететь по единому билету, и получить свой багаж в конечном пункте назначения.,- рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, изначально рейсы должны были запустить 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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