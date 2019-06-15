2019-06-15T19:02:47+03:00
Общество

Воронежцы сфотографировали массовую гибель двустворчатых моллюсков

Пресноводных по неизвестным причинам выбросило на берег водохранилища в парке «Дельфин»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы сфотографировали огромное количество выброшенных на берег водохранилища двустворчатых моллюсков. По какой причине пресноводные оказались на суше в парке «Дельфин» неизвестно. Снимки обеспокоенные горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 15 июня.

В комментариях к посту местные жители предположили, что причиной массовой гибели моллюсков могут быть слитые в воду отходы очистных сооружений. Горожане назвали произошедшее экологической бедой. Также воронежцы назвали и другие возможные факторы, повлиявшие на выброс пресноводных из воды.

- Такое ощущение, что моллюсков сетями достали вместе с травой, - написал местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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