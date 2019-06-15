2019-06-15T18:08:30+03:00
Происшествия

Под Воронежем грузовик врезался в иномарку: пострадал пожилой мужчина

ДТП случилось в Рамонском районе
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В селе Русская Гвоздевка Рамонского района MAN врезался в легковой автомобиль Toyota. Пострадал 60-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария произошла 15 июня, в субботу, в 15.00. Грузовик ехал в сторону Семилук. У дома №28 по улице Ленина села Русская Гвоздевка MAN влетел в движущуюся в попутном направлении и предположительно поворачивающую налево легковушку. В аварии пострадал пожилой мужчина, который находился за рулем иномарки. Его госпитализировали в областную клиническую больницу №1. А грузовик опрокинулся.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы сфотографировали массовую гибель двустворчатых моллюсков
В Воронеже во время грозы во дворе многоэтажки рухнуло дерево
Воронежским охотникам разрешили ловить только четырех сурков-байбаков
В Воронежской области полицейские раскрыли дело о таинственном похищении теленка
В Воронежской области зафиксировали самое жаркое лето почти за 100 лет
В Воронеже после столкновения ВАЗа и «Дэу Нексии» загорелась иномарка: пострадал мужчина
В Воронеже 32-летняя женщина отдала лже-сотруднику банка 18 тысяч рублей
В Воронеже мужчина украл у коллеги по стройке банковскую карту
В Воронеже домушник-альминист оказался запертым в квартире из-за оборванной веревки
Житель Воронежской области проведет в тюрьме полгода за вождение в пьяном виде
Глазастого любопытного совенка снял на видео воронежец
Адский абсурд: Воронежский драмтеатр поставил "галлюцинацию" по Стругацким
"Нас четверо, но есть пятое мнение!": воронежцев покорил Иерусалимский квартет
Для воронежской детворы на книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы
В Воронежской области в пяти кафе нашли «непонятное» мясо
Под Воронежем «своровали» два земельных участка на миллион рублей