Под Воронежем грузовик врезался в иномарку: пострадал пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-15T18:08:30+03:00

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В селе Русская Гвоздевка Рамонского района MAN врезался в легковой автомобиль Toyota. Пострадал 60-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария произошла 15 июня, в субботу, в 15.00. Грузовик ехал в сторону Семилук. У дома №28 по улице Ленина села Русская Гвоздевка MAN влетел в движущуюся в попутном направлении и предположительно поворачивающую налево легковушку. В аварии пострадал пожилой мужчина, который находился за рулем иномарки. Его госпитализировали в областную клиническую больницу №1. А грузовик опрокинулся.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU