2019-06-15T17:10:15+03:00
Происшествия

В Воронеже во время грозы во дворе многоэтажки рухнуло дерево

ЧП случилось на улице Шишкова у дома №65
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Воронеже во время непогоды во дворе многоэтажки на машину рухнуло дерево. Инцидент произошел на улице Шишкова у дома №65. Видео последствий горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 15 июня.

Автор ролика отмечает, что припаркованные у многоквартирного дома «Жигули» получили повреждения.

- Вот так вот прогремел дождик у нас только что. Бабахнуло. «Пятерке» не очень повезло - зеркало сломалось. Бывает и такое, - комментирует воронежец.

К счастью, никто из жильцов и прохожих не пострадал. Отделалась легким испугом и иномарка, стоящая рядом с «пятеркой».

Напомним, накануне спасатели объявили штормовое предупреждение. Оно продлится до двух ночи 16 июня. В регионе ожидаются дожди, грозы, град. А порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям не парковать автотранспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Воронеж. Последствия грозы..Автор: Александр Косякин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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