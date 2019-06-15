В Воронеже во время грозы во дворе многоэтажки рухнуло дерево

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-15T17:10:15+03:00

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В Воронеже во время непогоды во дворе многоэтажки на машину рухнуло дерево. Инцидент произошел на улице Шишкова у дома №65. Видео последствий горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в субботу, 15 июня.

Автор ролика отмечает, что припаркованные у многоквартирного дома «Жигули» получили повреждения.

- Вот так вот прогремел дождик у нас только что. Бабахнуло. «Пятерке» не очень повезло - зеркало сломалось. Бывает и такое, - комментирует воронежец.

К счастью, никто из жильцов и прохожих не пострадал. Отделалась легким испугом и иномарка, стоящая рядом с «пятеркой».

Напомним, накануне спасатели объявили штормовое предупреждение. Оно продлится до двух ночи 16 июня. В регионе ожидаются дожди, грозы, град. А порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям не парковать автотранспорт под деревьями, рекламными и ветхими конструкциями и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="358" height="640" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/714880" frameborder="0"></iframe> Воронеж. Последствия грозы..Автор: Александр Косякин.

ИСТОЧНИК KP.RU