Воронежским охотникам разрешили ловить только четырех сурков-байбаков

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-15T16:24:16+03:00

Их численность резко сократилась по вине фермеров и браконьеров

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области установили нормы допустимой добычи степного сурка на общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии региона.

Теперь местные охотники смогут поймать только четырех сурков-байбаков в день и в сезон охоты (двух взрослых особей (старше года) и двух сеголеток (до года). Таким образом, охотник может получить разрешение на добычу не более четырех особей сурка (максимальное количество) в общедоступных охотничьих угодьях одного муниципального района Воронежской области.

При этом разрешено только несколько способов охоты: отлов; отстрел: с подхода, из засады.

Желающим получить разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Воронежской области необходимо подать Заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов.С подробностями подачи документов можно ознакомиться по ссылке. Прием заявлений начинается с 17 июня 2019 года.

Напомним, численность зверьков резко сократилась по вине фермеров и браконьеров. Планировалось даже запретить охоту на них. Но пока некоторые способы отлова все же разрешены.

ИСТОЧНИК KP.RU