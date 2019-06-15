2019-06-15T14:38:35+03:00
Общество

В Воронежской области зафиксировали самое жаркое лето почти за 100 лет

Температура воздуха в первой декаде июня достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений в Воронежском заповеднике
Юлия ДИДЕНКО
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Метеорологическое лето в 2019 году тоже началось очень рано - 5 мая.Метеорологическое лето в 2019 году тоже началось очень рано - 5 мая.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежском заповеднике зафиксировали самое жаркое лето почти за век. Температура воздуха в первой декаде июня достигла своего максимального значения за 88 лет наблюдений в природоохранной зоне. Средняя температура составила +21,3 градуса.10 июня столбик термометра поднялся до +32,5. Об этом рассказали сотрудники заповедника.

- Это почти рекорд абсолютного максимума дневной температуры в начале лета для нашей территории. Максимальное значение средней температуры воздуха в первой декаде было в прошлом веке — 23,7 градусов по Цельсию. А это было в 1948-м и 1986 годах. Самая высокая максимальная температура воздуха в первой декаде июня была зарегистрирована в эти же годы. Так, в 1948 году с 5 по 10 июня дневная температура поднималась до 33 градусов. Тогда рекордное значение было отмечено 7 июня - 34,6. В 1986 году максимальные температуры 33,4 градусов были зарегистрированы 1-2 июня. Хотя средняя температура первой декады июня была всего 16,8 градусов, - рассказывает фенолог Воронежского заповедника Инна Сапельникова.

Добавим, что метеорологическое лето в 2019 году началось очень рано - 5 мая. С этого дня среднесуточные температуры воздуха стали выше +15°С. Многолетняя дата начала лета в Воронежском заповеднике 23 мая (плюс/минус несколько дней). Минимальные температуры воздуха стали больше +10°С с 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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