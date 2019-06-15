2019-06-15T13:55:13+03:00
Происшествия

В Воронеже после столкновения ВАЗа и «Дэу Нексии» загорелась иномарка: пострадал мужчина

Авария произошла на улице Новосибмрской
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося.Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Воронеже ВАЗ столкнулся с «Дэу Нексией», после ДТП иномарка загорелась. Об этом сообщили в Госавтоинспеции в субботу, 15 июня.

Авария произошла на улице Новосибирской у дома №66 в 23.00 в пятницу, 14 июня. 21-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21102 ехал со стороны улицы Ростовской в сторону улицы Танеева и при развороте врезался в автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 30-летний мужчина. Иномарка ехала по встречной полосе. После ДТП она загорелась.

В аварии пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Мужчина, который управлял ВАЗом, получил ушиб мягких тканей головы. Ему оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. У водителя иномарки диагностировали сотрясение головного мозга. Его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области полицейские раскрыли дело о таинственном похищении теленка
В Воронежской области зафиксировали самое жаркое лето почти за 100 лет
В Воронеже 32-летняя женщина отдала лже-сотруднику банка 18 тысяч рублей
В Воронеже мужчина украл у коллеги по стройке банковскую карту
В Воронеже домушник-альминист оказался запертым в квартире из-за оборванной веревки
Житель Воронежской области проведет в тюрьме полгода за вождение в пьяном виде
Глазастого любопытного совенка снял на видео воронежец
Адский абсурд: Воронежский драмтеатр поставил "галлюцинацию" по Стругацким
"Нас четверо, но есть пятое мнение!": воронежцев покорил Иерусалимский квартет
Для воронежской детворы на книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы
В Воронежской области в пяти кафе нашли «непонятное» мясо
Под Воронежем «своровали» два земельных участка на миллион рублей