В Воронеже после столкновения ВАЗа и «Дэу Нексии» загорелась иномарка: пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-15T13:55:13+03:00

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Воронеже ВАЗ столкнулся с «Дэу Нексией», после ДТП иномарка загорелась. Об этом сообщили в Госавтоинспеции в субботу, 15 июня.

Авария произошла на улице Новосибирской у дома №66 в 23.00 в пятницу, 14 июня. 21-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21102 ехал со стороны улицы Ростовской в сторону улицы Танеева и при развороте врезался в автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 30-летний мужчина. Иномарка ехала по встречной полосе. После ДТП она загорелась.

В аварии пострадали оба водителя, их доставили в больницу. Мужчина, который управлял ВАЗом, получил ушиб мягких тканей головы. Ему оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. У водителя иномарки диагностировали сотрясение головного мозга. Его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU