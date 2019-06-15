В Воронеже 32-летняя женщина отдала лже-сотруднику банка 18 тысяч рублей
Жительница Воронежа попалась на отработанный психологический прием мошенника и потеряла 18 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 июня.
Накануне горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина попросил реквизиты и пароли карты женщины, чтобы защитить ее от мошенников. После этого с карты местной жительницы списали 18 500 рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.
В настоящее время правоохранители организовали полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки от мошеннических действий пострадали десять человек. Противоправные деянии совершались под предлогом онлайн- покупок, а также защиты банковских карт от несанкционированного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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