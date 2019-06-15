2019-06-15T11:12:31+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина украл у коллеги по стройке банковскую карту

Поймать вора удалось с помощью камер видеонаблюдения
Юлия ДИДЕНКО
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Теперь воронежцу грозит до трех лет лишения свободы.Теперь воронежцу грозит до трех лет лишения свободы.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники полиции задержали 21-летнего парня, который украл у своей коллеги по стройке банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в субботу, 15 июня.

Накануне в полицию обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что работает на стройке и вынуждена переодеваться в спецодежду. Личные вещи и сумку женщина оставила в одном из помещений, после чего ушла на строительный участок. Вернувшись, горожанка обнаружила, что из её сумки пропала кредитная банковская карта.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили личность преступника. Им оказался ранее не судимый 21-летний коллега женщины. В отделе полиции парень признал свою вину и пояснил, что испытывает финансовые трудности. Поэтому, когда увидел оставленные без присмотра вещи и открытую сумку, в которой находилась кредитная карта, не смог пройти мимо. Картой он расплатился в продуктовых и аптеке.

В настоящее время 21-летний воронежец находится под подпиской о невыезде. На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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