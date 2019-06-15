2019-06-15T10:55:13+03:00
Происшествия

В Воронеже домушник-альминист оказался запертым в квартире из-за оборванной веревки

С поличным его задержали сотрудники ГИБДД
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
По той же схеме мужчина ограбил квартиру в Железнодорожном районе.По той же схеме мужчина ограбил квартиру в Железнодорожном районе.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Воронеже домушник-альпинист попался в комичную ловушку. Мужчина спустился с крыши по канату в квартиру, а затем веревка порвалась, и неудачливый вор не смог выбраться, так как замок открывался только снаружи. Позже его задержали сотрудники ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около пяти утра 12 июня. К сотрудникам ДПС на улице Острогожской подъехал 34-летний житель Шилово и попросил о помощи. Мужчина рассказал, что ему позвонила соседка и сообщила о том, что заметила неизвестного человека, по канату спускавшегося с крыши в его квартиру на восьмом этаже. Инспекторы передали информацию в отдел МВД и вместе с мужчиной приехали к его дому.

После того, как хозяин квартиры открыл ключом дверь, из нее выбежал неизвестный мужчина. Полицейские задержали вора и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. Задержанного доставили в отдел полиции. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 44-летний житель города Старый Оскол Белгородской области. Свою вину вор-неудачник признал и рассказал, что попал в квартиру, отжав пластиковые окна. Также он пояснил, почему не смог выбраться.

Выяснилось, что староосколец причастен к еще одной краже в Железнодорожном районе. В марте этого года мужчина таким же способом пробрался в квартиру на 15 этаже. Оттуда он украл деньги и ювелирные изделия на сумму около миллиона рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится в изоляторе. Правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже мужчина украл у коллеги по стройке банковскую карту
Житель Воронежской области проведет в тюрьме полгода за вождение в пьяном виде
Глазастого любопытного совенка снял на видео воронежец
Адский абсурд: Воронежский драмтеатр поставил "галлюцинацию" по Стругацким
"Нас четверо, но есть пятое мнение!": воронежцев покорил Иерусалимский квартет
Для воронежской детворы на книжной ярмарке пройдут бесплатные мастер-классы
В Воронежской области в пяти кафе нашли «непонятное» мясо
Под Воронежем «своровали» два земельных участка на миллион рублей
В Воронеже сняли на видео грузовик «растерявший» стекло по дороге
Фальшивомонетчик тратил поддельные купюры в Воронежской области
В течение пяти недель будет закрыто движение по одной из улиц Воронежа
Танец бога Шивы: воронежцам показали необычное хореографическое шоу
В Воронежской области «защитник Отечества» так отметил праздник, что теперь 7,5 лет проведет в тюрьме
14-летний подросток утонул в водоеме под Воронежем
В мэрии Воронежа напомнили о предстоящем ремонте Северного моста
В Воронежской области мужчина убил брата из-за пачки сигарет
Спасатели предупреждают воронежцев о грозе, граде и порывистом ветре
Под Воронежем соседка ударила двухлетнего ребенка по лицу
В Воронежской области отремонтируют в 3 раза больше дорог, чем в прошлом году
Желание покататься привело жителя Воронежской области как минимум к двум угонам
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union»
Больше чем на полмесяца изменятся маршруты двух воронежских троллейбусов
Риэлторы: "В Воронеже есть веские причины для подорожания недвижимости"
Уволенная продавщица обчистила кассу в магазине в Воронежской области
Жительница Воронежской области убила бывшего ударом ножа
В Воронеже в мае подешевели огурцы, помидоры и телевизоры
Воронежская полиция: "Погибший в ДТП водитель мопеда мог быть пьян"
Неудачный обгон стал причиной массовой аварии с двумя пострадавшими в Воронеже