В Воронеже домушник-альминист оказался запертым в квартире из-за оборванной веревки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-15T10:55:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже домушник-альпинист попался в комичную ловушку. Мужчина спустился с крыши по канату в квартиру, а затем веревка порвалась, и неудачливый вор не смог выбраться, так как замок открывался только снаружи. Позже его задержали сотрудники ГИБДД. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около пяти утра 12 июня. К сотрудникам ДПС на улице Острогожской подъехал 34-летний житель Шилово и попросил о помощи. Мужчина рассказал, что ему позвонила соседка и сообщила о том, что заметила неизвестного человека, по канату спускавшегося с крыши в его квартиру на восьмом этаже. Инспекторы передали информацию в отдел МВД и вместе с мужчиной приехали к его дому.

После того, как хозяин квартиры открыл ключом дверь, из нее выбежал неизвестный мужчина. Полицейские задержали вора и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия. Задержанного доставили в отдел полиции. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 44-летний житель города Старый Оскол Белгородской области. Свою вину вор-неудачник признал и рассказал, что попал в квартиру, отжав пластиковые окна. Также он пояснил, почему не смог выбраться.

Выяснилось, что староосколец причастен к еще одной краже в Железнодорожном районе. В марте этого года мужчина таким же способом пробрался в квартиру на 15 этаже. Оттуда он украл деньги и ювелирные изделия на сумму около миллиона рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится в изоляторе. Правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU