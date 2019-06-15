Житель Воронежской области проведет в тюрьме полгода за вождение в пьяном виде

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-15T09:38:24+03:00

Мужчину уже судили за такое же нарушение

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Житель Бутурлиновского района проведет в тюрьме полгода за вождение в пьяном виде. Мужчину уже судили по этой же статье, но наказание на него никак не повлияло. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области накануне.

В марте 2019 года 39-летнего местного жителя задержали сотрудники ГИБДД. Мужчина управлял своим автомобилем «ВАЗ 211240» в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что его уже судили за неоднократное пьяное вождение и приговаривали к 160 часам исправительных работ, а также к лишению прав на два года. На мужчину возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей).

На этот раз исправительными работами житель районе не отделался. Суд, согласившись с позицией обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Всего в истекшем периоде 2019 года в Бутурлиновском районе возбуждено 8 уголовных дел по факту совершения преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU