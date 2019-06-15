2019-06-15T08:43:09+03:00
Дом. Семья

Глазастого любопытного совенка снял на видео воронежец

Пернатого горожанин заметил в одном из парков [видео]
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В одном из воронежских парков местный житель заметил любопытного совенка. Пернатый внимательно изучал обстановку, сидя на дереве. Горожанин не смог пройти мимо и заснял его на видео. Ролик он опубликовал в популярной группе в соцсети накануне.

Автор видео рассказал, что в объектив попал птенец ушастой совы. Они часто гнездятся рядом с людьми. Днем хорошо маскируются, поэтому многие даже не подозревают, что рядом с ними живут совы.

- Два дня подряд наблюдали их на одном месте, а сегодня их там уже нет. Птенцы уже большие, поэтому они уже не привязаны к одному месту. Гастролируют всем семейством, уничтожая грызунов, которых нынче много развелось, - рассказывает горожанин.

Местных жителей восхитило и умилило забавное видео. Кто-то даже отметил, что в конце совенок смотрит «прямо в душу». Также заботливые воронежцы попросили автора видео не называть место съемки, чтобы обезопасить птенцов от особо любопытных горожан.

2019.06.12 Любопытный совёнок.Автор: Андрей Зяблов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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