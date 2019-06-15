Адский абсурд: Воронежский драмтеатр поставил "галлюцинацию" по Стругацким

СЕГОДНЯ 03:19 2019-06-15T03:32:05+03:00

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14 июня на сцене драмтеатра творился сюрреализм и фантасмагория в одном флаконе. Специально к Платоновскому фестивалю искусств Кольцовская труппа поставила «Улитку на склоне» Стругацких. Эту социальную фантастику про бюрократию, доведенную до абсурда, братья-писатели считали своим самым совершенным произведением.

Управление леса, в котором о лесе не понаслышке знает лишь пара сотрудников из отдела исследований да шофер, который ездит на биостанцию за зарплатой, а остальные занимаются пустыми директивами. Лес, мутировавший до неузнаваемости вместе с флорой и людьми и контролируемый амазонками-русалками. Две параллельные истории, которые не соприкасаются, - о двух героях, один из которых хочет уйти из Леса, а второй - попасть туда. О героях, которые пытаются вырваться из абсурдного мира. Фантасмагория, творящаяся в умах зрителей. Режиссер Никита Рак даже придумал жанр для спектакля - русская народная галлюцинация.

- «Улитка на склоне» - начало «темного» периода Стругацких, когда писатели разочаровались в человечестве. И эта тема сегодня очень актуальна. Многие считают, что проект «человечество» не удался, в будущее нас не возьмут. Во времена Стругацких женщины-амазонки казались преувеличением, но посмотрите вокруг - это очень современно, - уверен режиссер. - Мы бережно отнеслись к произведению, разве что изъяли намек на некую «советскость».

Изобретательную сценографию, погружающую в этот адский абсурд, придумала Полина Рак: в глубине сцены крутящаяся череда комнат Управления, через двери которых по кругу бежит главный герой Перец. На авансцене - травяное «болото», из трюма которого то и дело всплывают персонажи лесной части повествования, где мечется Кандид.

Чтобы зрителям было легче разобраться, режиссер придумал эффектный финал - в котором Стругацкие отвечают на переполняющие умы зрителей вопросы.

- Нам хотелось поговорить о серьезных вещах, ведь сколько можно прятаться за иронию, - сказал режиссер об идее поставить именно это произведение. - Далеко не все удалось сразу. Это был достаточно долгий процесс.

В спектакле играют три поколения артистов театра драмы. В следующий раз премьерную постановку покажут 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU