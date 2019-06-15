"Нас четверо, но есть пятое мнение!": воронежцев покорил Иерусалимский квартет

СЕГОДНЯ 01:57 2019-06-15T01:57:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Их четверо. И они играют камерную музыку. На Платоновский фестиваль приехал Иерусалимский квартет. Один из самых известных камерных коллективов, регулярно и с большим успехом выступающий в самых престижных концертных залах мира. Воронежцам скрипачи Александр Павловский и Сергей Бреслер, виолончелист Кирилл Злотников и альтист Ори Кам сыграли Гайдна, Дворжака и Корнгольда.

Музыканты признались, что рады выступить в Воронеже: не только потому, что Платоновский фестиваль уже прозвучал на весь мир, но и потому, что в провинции лучше принимают, чем в столицах - в мегаполисах более избалованная публика.

- Коллективу четверть века. Как вы не надоели друг другу за 25 лет? - поинтересовалась «Комсомолка» у исполнителей. - Как вы не ссоритесь при выборе произведений для программы, ведь у каждого есть мнение?

- Мы уже, можно сказать, семья. А в семье всегда нелегко. У каждого свои пристрастия, свои настроения. У нас почти каждый день концерты, а это значит самолет-такси-усталость. Кто-то фонтанирует энергией, а кого-то лучше не трогать. В общем, трения неизбежны. Но нас вместе держит музыка, интерес узнать что-то новое, - признались Кирилл Злотников и Александр Павловский. - При выборе произведений проблем нет: из нескольких предложений выбираем то, что не исполняли. Сегодня играем, как один предложил, завтра - как другой. А рассудит всегда сцена. Потому что иногда именно в процессе игры на сцене становится видно, что не получилось. Так что конфликты у нас творческие. И они идут на пользу. А вообще мы шутим: нас четверо, но всегда есть пятое мнение!

ИСТОЧНИК KP.RU