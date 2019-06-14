В Воронежской области в пяти кафе нашли «непонятное» мясо
Прокуратурой Верхнемамонского района определила, что в пяти местных кафе нарушены требования Федеральных законов в части организации питания населения.
- К примеру, для приготовления пищи использовалось мясо неустановленного происхождения, что не соответствовало требованиям безопасности. Выявлены многочисленные нарушения при хранении продуктов питания, а также посуды. В ряде заведений осуществлялась реализация продуктов домашнего приготовления без подтверждения их качества и безопасности для употребления в пищу, - отметили в прокуратуре.
Возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Кроме того, внесены акты реагирования руководителям соответствующих контрольно-надзорных органов, которыми данные направления надзора оставлены без внимания.
ИСТОЧНИК KP.RU