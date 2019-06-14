2019-06-14T20:07:45+03:00
Общество

В Воронежской области в пяти кафе нашли «непонятное» мясо

Откуда взялись продукты, хозяева так и не смогли объяснить
Олег ИВАНОВ
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Прокуратурой Верхнемамонского района определила, что в пяти местных кафе нарушены требования Федеральных законов в части организации питания населения.

- К примеру, для приготовления пищи использовалось мясо неустановленного происхождения, что не соответствовало требованиям безопасности. Выявлены многочисленные нарушения при хранении продуктов питания, а также посуды. В ряде заведений осуществлялась реализация продуктов домашнего приготовления без подтверждения их качества и безопасности для употребления в пищу, - отметили в прокуратуре.

Возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Кроме того, внесены акты реагирования руководителям соответствующих контрольно-надзорных органов, которыми данные направления надзора оставлены без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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