Под Воронежем «своровали» два земельных участка на миллион рублей

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-14T19:55:23+03:00

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В 2012 и 2014 годах двум жителям села Новая Усмань администрация Усманского 1-го поселения выдала выписки из похозяйственных книг о наличии у них права на земельные участки. Речь идет о территориях площадью 1075 и 962 кв.м. соответственно.Сельская земля была предоставлена для ведения подсобного хозяйства.

- Однако прокурорская проверка показала, что в соответствующих похозяйственных книгах записи о наличии у данных лиц прав на указанные земельные участки отсутствуют. Документов, подтверждающих факт обращения в администрацию за выписками, не имеется. В последующем один из участков продан за 500 тысяч рублей, - обратили внимание в прокуратуре Воронежской области.

Общая же стоимость участков оценивается в миллион рублей. По версии прокуратуры, администрации Новоусманского муниципального района причинен материальный ущерб в крупном размере.

Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД по Новоусманскому району. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU