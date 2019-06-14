В Воронеже сняли на видео грузовик «растерявший» стекло по дороге

СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-14T19:40:01+03:00

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14 июня большая пробка образовалась на улице Матросова: дело в том, что из грузовика Hyundai, перевозившего стекло, выпал весь его хрупкий груз. В итоге сотни осколков устелили дорогу. В то же время стоит отметить мужество водителя, который не сбежал, а поставил знак аварийной остановки и принялся собирать осколки обратно в кузов автомобиля.

Воронежцы в соцсетях считают, что мужчина сам виноват в таком ДТП, так как не смог надежно закрепить свой груз. Однако так как момент аварии не отражен на видео, остается только догадываться, как же все было на самом деле.

Один из горожан, ставший свидетелем ДТП, сказал, что водитель перевозил стекло на несколько десятков тысяч рублей.

В Воронеже грузовик "растерял" стекла.

ИСТОЧНИК KP.RU