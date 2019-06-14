2019-06-14T18:43:17+03:00
Происшествия

Фальшивомонетчик тратил поддельные купюры в Воронежской области

В его доме нашли около 150 листов с «банковскими билетами»
Олег ИВАНОВ
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Несколько десятков новеньких двухсотрублевых банкнот оказались подделками. Фальшивые купюры массово стали находить в городе Калач Воронежской области, а также в трех районах Волгоградской области – Урюпинского, Нехаевского и Алексеевского. Криминалисты быстро определили, что все эти «деньги» изготовлены единым способом.

Вскоре полицейским удалось найти и того, кто за всем этим стоял – 61-летнего жителя станицы Нехаевская. Во время обыска в его доме удалось найти более 30 двухсотрублевых купюр, изготовленных с применением компьютерной техники.

- Кроме этого было изъято около 150 листов формата А-4 с изображением поддельных банковских билетов номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». А это до восьми лет тюрьмы. Мужчину арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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