2019-06-14T17:42:46+03:00
Общество

В течение пяти недель будет закрыто движение по одной из улиц Воронежа

Это связано с работами по устройству водоотводных лотков
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение пяти недель будет закрыто движение по улице Чернышевского. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Ограничение будет действовать с 17 июня по 21 июля. Это связано с работами по устройству водоотводных лотков.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда указанного участка. Кстати, объехать данный участок можно по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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