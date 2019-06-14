В течение пяти недель будет закрыто движение по одной из улиц Воронежа

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-14T17:42:46+03:00

Это связано с работами по устройству водоотводных лотков

Изменить размер текста: A A

В течение пяти недель будет закрыто движение по улице Чернышевского. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Ограничение будет действовать с 17 июня по 21 июля. Это связано с работами по устройству водоотводных лотков.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда указанного участка. Кстати, объехать данный участок можно по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU