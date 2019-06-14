В течение пяти недель будет закрыто движение по одной из улиц Воронежа
Это связано с работами по устройству водоотводных лотков
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В течение пяти недель будет закрыто движение по улице Чернышевского. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа. Ограничение будет действовать с 17 июня по 21 июля. Это связано с работами по устройству водоотводных лотков.
Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать пути объезда указанного участка. Кстати, объехать данный участок можно по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой.
ИСТОЧНИК KP.RU