2019-06-14T16:54:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области «защитник Отечества» так отметил праздник, что теперь 7,5 лет проведет в тюрьме

Пенсионер вначале хотел «разыграть» правоохранителей
Олег ИВАНОВ
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7,5 лет в колонии строгого режима предстоит провести 64-летнему жителю города Поворино Воронежской области. Он признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

23 февраля 2019 года в гости к пенсионеру, в доме по улице Дзержинского города, пришел 57-летний приятель. Далее идет стандартный «праздничный» сценарий: выпили и поссорились. Гость стал оскорблять хозяина и руками хватал его за шею и подбородок. В ответ недовольный хозяин взял со стола нож и ударил его в туловище. Тот скончался на месте происшествия.

Руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Дмитрий Колякин рассказал о том, что вначале 64-летний хозяин уверял, что не знает погибшего и не понимает, как убитый мужчина оказался в его доме. Рассказал, что он проснулся в ночь с 23 на 24 февраля и, обнаружив тело незнакомца, сразу же сообщил в правоохранительные органы. Но вранье быстро раскрылось. При предъявлении обвинения пенсионер уже признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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