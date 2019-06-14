14-летний подросток утонул в водоеме под Воронежем

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-14T16:31:34+03:00

Парня вытащили из воды, но было уже поздно Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Как рассказывают очевидцы, ребенок не умел плавать, но пошел в воду

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13 июня на пляже в селе Чертовицы Рамонского района случилось ЧП: утонул 14-летний мальчик. Подросток приехал отдохнуть у воды вместе с родителями. Как рассказывают очевидцы, парень не умел плавать, он зашел в воду примерно по пояс, но потом оступился и попал в яму. Школьник начал уходить под воду.

На помощь мальчику рванул один из сотрудников пляжа, мужчина вытащил подростка, но было уже поздно. Ни он, ни приехавшие на пляж медики скорой помощи не смогли спасти парня.

В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области отметили, что проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего.

К сожалению, это уже третий подобный случай за прошедшие сутки: до этого стало известно, что в водоеме вблизи Новогремяченского сельского поселения Хохольского района утонул 16-летний подросток. Его тело до сих пор не найдено. Вечером того же дня в реке Усманка в Боровом (Железнодорожный район) захлебнулся 9-летний мальчик.

- Смерть несовершеннолетних на воде в большинстве случаев происходит, когда они купаются без присмотра взрослых. В силу возраста и отсутствия жизненного опыта они не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление на воде опасных ситуаций, таких как водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение судороги мышц ног, - обращают внимание в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU