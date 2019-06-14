2019-06-14T15:44:07+03:00
Общество

В мэрии Воронежа напомнили о предстоящем ремонте Северного моста

Бороться с пробками, похоже, придется все лето
Олег ИВАНОВ
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В мэрии Воронежа горожанам напоминают, что уже с17 июня на Северном мосту начнутся работы по замене деформационных швов. На первом этапе – с 17 июня по 25 июля – будет закрыто движение, как для транспорта, так и для пешеходов по стороне моста, ведущей с правого берега на левый. На втором этапе – с 26 июля по 30 августа – соответственно наоборот.

- Всего в конструкции Северного мостового перехода предусмотрено 28 деформационных швов. За весь период эксплуатации (с 1986 года) только однажды – в 2015 году – производилась замена деформационных швов, но не всех, а шести самых разбитых. Поэтому состояние швов уже не первый год вызывает справедливые нарекания воронежцев. Кроме того, количество жалоб значительно увеличилось после того, как в прошлом году дорожное покрытие на Северном мосту было полностью отремонтировано – гораздо более разительным стал контраст между идеальным дорожным покрытием и разбитыми деформационными швами, - комментирую в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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