2019-06-14T15:43:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина убил брата из-за пачки сигарет

Поняв, что наделал, он вышел на улицу и попросил соседей вызвать полицию
Виктор ПАВЛОВ
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Тело 44-летнего мужчины нашли в частном доме в селе Народное Терновского района. По подозрению в убийстве задержали его 46-летнего брата, сообщают в следственном управлении СК РФ по Воронежской области. Правоохранители отмечают, что мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следователей, вчера, 13 июня, мужчины вместе выпили. Подозреваемый дал брату денег и попросил купить сигарет. Спустя некоторое время тот вернулся с пустыми руками. Деньги тоже куда-то пропали. Началась перепалка. Старший брат вышел из себя и схватился за нож. От полученных ран младший скончался на месте. Второй участник конфликта вышел на улицу и попросил соседей вызвать полицию.

За убийство мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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