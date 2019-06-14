Под Воронежем соседка ударила двухлетнего ребенка по лицу

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-14T14:42:22+03:00

Соседи живут в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Отрадное, но никак не могут найти общий язык Фото: принтскрин видео.

Родные малыша уверяют, что их конфликт продолжается уже второй год

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13 июня в соцсетях появилось видео заплаканного малыша, по губе которого стекает струйка крови. Ребенок, которому всего 2,5 года, пострадал 9 июня около 20.00 во время конфликта на улице 50 лет Октября в поселке Отрадное Новоусманского района.

Как сообщили в пресс-службе полиции, ссора между соседками 39 и 37 лет переросла в драку. В результате женщины, по официальным данным, получили «обоюдные телесные повреждения». Сейчас полицейские устанавливают детали произошедшего, но о том, что случилось с малышом пока информации нет. Назначены медэкспертизы.

Хотя отец ребенка Артур Маслов в социальных сетях уверяет, что полицию они вызывали именно по поводу того, что ударили их сына. Кроме того, они уже прошли медэскпертизу и зафиксировали побои.

Родные ребенка также сообщили, что на протяжении двух лет одинокая женщина терроризирует их многодетную семью. Соседи живут в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Отрадное, но никак не могут найти общий язык.

Очередной конфликт закончился тем, что женщина ударила их маленького сына кулаком по лицу. Вначале она сцепилась с матерью ребенка. Женщины так сошлись, что только муж смог оттолкнуть соседку. Малыш в это время был на руках у дяди, тогда-то пробегающая мимо соседка и нанесла удар.

ИСТОЧНИК KP.RU