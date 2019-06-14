В Воронежской области отремонтируют в 3 раза больше дорог, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-14T14:14:59+03:00

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова члены думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности проинспектировали ход дорожных работ

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Вместе с руководителем профильного департамента правительства и начальником Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения депутаты Воронежской областной Думы осмотрели участки автодороги местного и регионального значения, которые реконструируются в Панинском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU