В Воронежской области отремонтируют в 3 раза больше дорог, чем в прошлом году
По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова члены думского Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности проинспектировали ход дорожных работ
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Вместе с руководителем профильного департамента правительства и начальником Управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения депутаты Воронежской областной Думы осмотрели участки автодороги местного и регионального значения, которые реконструируются в Панинском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU