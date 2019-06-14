Желание покататься привело жителя Воронежской области как минимум к двум угонам
Исчез! Просто растворился, будто его и не было, угонщик "Лады" 2112. Хозяин машины, житель Семилук, сообщил о ее пропаже в полицию в ноябре прошлого года. "Двенадцатая" стояла под окном частного дома, а потом вдруг укатила с неизвестным субъектом за рулем.
Через какое-то время "Ладу" отыскали в Хохольском районе. Угонщик угодил в ДТП, бросил автомобиль и скрылся.
И вот через несколько месяцев полицейские узнали, что к преступлению причастен 34-летний житель Острогожска. Он долго скрывался от правоохранителей, но в июне, наконец, попался во время нового угона. Мужчине грозит до пяти лет заключения. На вопрос о причинах своих действий он отвечает: "Хотел покататься".
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ИСТОЧНИК KP.RU