2019-06-14T13:27:20+03:00
Происшествия

Уволенная продавщица обчистила кассу в магазине в Воронежской области

Вероятно, она забыла, что в помещении есть камеры видеонаблюдения
Олег ИВАНОВ
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Администратор одного из магазинов на проспекте Революции города Павловск, придя утром на работу, обнаружила, что из кассового аппарата пропали 9900 рублей. При этом входная и запасная двери в магазине, а также окна не были повреждены.

Полицейские изучили записи с видеокамер. Оказалось, что около 2.10 в магазин через запасную дверь вошла некая женщина, ее силуэт в темноте был нечетким, но все-таки различимым. Так удалось выйти на 36-летнюю местную жительницу. Она раньше работала в этом магазине.

В отделе полиции женщина призналась, что спланировала кражу заранее. У нее остался ключ от запасной двери. После увольнения она оказалась в тяжелом материальном положении. Часть украденных денег женщина тут же потратила. В итоге она вернула только 7400 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а это до 5 лет тюрьмы. А ведь до этого женщина не была судима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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