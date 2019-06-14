2019-06-14T13:17:11+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области убила бывшего ударом ножа

Застолье закончилось звонками в скорую и полицию
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".
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Вчера, 13 июня, в частном доме на улице Алексеева города Россошь нашли тело 33-летнего мужчины. Эксперты отметили: присутствуют следы насильственной смерти. Правоохранители взялись за расследование. Подробностями поделились в СУ СК РФ по Воронежской области.

Выяснилось, что примерно в полночь мужчина выпивал вместе с 30-летней бывшей сожительницей. Разгорелась ссора. Женщина схватила нож и ударила бывшего в грудь. Поняв, что наделала, она позвонила маме. Та вызвала врачей и полицейских.

- Следователи СК провели осмотр места происшествия. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, - говорят в Следственном комитете.

За убийство женщине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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