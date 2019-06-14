В Воронеже в мае подешевели огурцы, помидоры и телевизоры

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-14T12:37:25+03:00

О том, как менялись цены за последний месяц, рассказали в Воронежстате

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В Воронеже цены на товары и услуги за май 2019 года выросли на 0.3%. Рост цен с начала года – 2%. К слову, за тот же период 2018 года было 1.5%. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Воронежстата.

Так, с начала года цены на продовольственные товары повысились уже на 2.4%. В мае по сравнению с предыдущим месяцем товары этой группы подорожали на 0.4%. Например, картофель и лук прибавили в цене в 1.3 раза. Значительно поднялись цены на баранину, живую и охлажденную рыбу, рис, вермишель, почти все виды овощей и фруктов (на 2.8–16.9 %). Однако снизились цены на сахар, яйца, гречневую крупу, огурцы и помидоры (на 3–26.2 %).

Непродовольственные товары за 2019 год подорожали на 1.8%. В мае они прибавили 0.3%. Подорожали детские футболки, тушь для ресниц, детские матрасы, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, обеденные тарелки, дрова.

Исследователи отмечают снижение цен на бытовые плиты, электропылесосы, телевизоры, флеш-накопители USB, древесностружечные плиты и свежесрезанные цветы (на 1.7–2.4 %).

Если смотреть на медицинские товары, то на 1.6–4.4% выросли цены на офтан катахром, лоратадин, отечественный анальгин и левомеколь. В то же время амоксициллин, эссенциале форте Н и коррегирующие очки подешевели на 1.3–1.8%.

Что же касается различных услуг, то они с начала года повысились на 1.6%. В мае увеличение совсем небольшое – 0,1%.

В мае поднялась стоимость проезда в поездах дальнего следования, полета в салонах экономкласса самолетов, услуг в сфере зарубежного туризма (на 4.5–26.7 %). Снизилась плата за ремонт телевизоров цветного изображения, проезд в такси, обращение с твердыми коммунальными отходами (на 1.4–27.5 %).

ИСТОЧНИК KP.RU