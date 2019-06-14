Двое детей за день утонули в Воронежской области

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-14T11:01:59+03:00

Тело одного из них до сих пор не нашли

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 июня, в водоемах Воронежской области погибли два ребенка. Проверку по факту смерти проводят Следственные органы Следственного комитета по Воронежской области.

В водоеме вблизи Новогремяченского сельского поселения Хохольского района утонул 16-летний подросток. Его тело до сих пор не найдено. Вечером того же дня в реке Усманка в Боровом (Железнодорожный район) захлебнулся 9-летний мальчик. Его достали из воды, но не смогли реанимировать.

В СУ СК РФ по Воронежской области отмечают:

- Смерть несовершеннолетних на воде в большинстве случаев происходит в тот момент, когда они купаются без присмотра взрослых. В силу возраста и отсутствия жизненного опыта они не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть опасности - водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение судороги мышц ног.

ИСТОЧНИК KP.RU