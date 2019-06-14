2019-06-14T08:07:26+03:00
Общество

"Мои амбиции за пределами борща": воронежская блогер-миллионник высказалась о феминизме

И отметила, что "мир меняется в сторону женщин"
Виктор ПАВЛОВ
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Воронежская инстаграм-блогер Botanovna, имеющая в своем активе более двух миллионов подписчиков, предложила аудитории поговорить о феминизме. Явление, влияние которого мы постоянно замечаем в голливудском кино ("Непроста они сделали главным героем девочку!"), потихоньку проникает и в нашу жизнь. Хорошо это или плохо - другой вопрос.

- Хоть и не считаю себя полноценной феминисткой, не в курсе за матчасть этого течения, но я целиком за равноправие! Никогда не мирилась с мыслью "женщина, твоё место на кухне!" Потому что я далеко не такая, мои возможности и амбиции далеко за пределами борща и швабры! - заявила блогер. - Мир меняется в сторону женщин, замечаете? Например, в США меняют исторически сложившийся язык! "Человек" по-английски - это и human, и people, и man одновременно. А man - это ведь мужчина! И не так давно американские феминистки стали возмущаться: как так, мужик - это человек, а женщина? Отстояли себе нейтральные названия для профессий. Например, postman (почтальон) - это mail carrier, policeman или policewoman (полицейский) - это police officer, chairman и chairwoman (председатель) - это chairperson и т.д. Без привязки к полу, потому что ты прежде всего - профессионал!

"Здравый феминизм никому не помешал!" - пишут в комментариях. "Кстати, среди парней - тоже феминизм, но мужской", - заметила другая подписчица. А что вы думаете на эту тему, читатели?

ИСТОЧНИК KP.RU

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