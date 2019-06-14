В Воронежской области пожарные тушили душевую кабину

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-14T10:39:33+03:00

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Пожарные нередко сталкиваются с полыхающими телевизорами или холодильниками. А вот горящую душевую кабину многие из тех, кто выехал на вызов в Репьевский район 13 июня, увидели впервые.

Сообщение о возгорании в селе Россошь (не путать с одноименным городом) поступило в 14.19. Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, на место отправили семь человек на двух спецмашинах.

Пожар полыхал в частном доме, и начался он в санузле. Вероятно, причиной стали проблемы с электрооборудованием. Огонь перекинулся на душевую кабину. Как оказалось, ее пластиковые поверхности легко вспыхивают. Огонь полностью потушили в 14.44. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU