2019-06-13T20:29:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем ищут браконьеров, рыбачивших на заповедных озерах

В них нашли сети
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сети нашли, теперь ищут их хозяев.Сети нашли, теперь ищут их хозяев.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о двух браконьерских сетях, обнаруженных в заповедных местах. Одну из них нашли в озере «Смоляное». Оно находится на территории Воронежского государственного заповедника. Вторую – в озере «Борское». Этот водоем расположен в заказнике федерального значения «Воронежский».

Браконьеров, поставивших сети, ищут. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела по пунктам «б» и «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением иных способов массового истребления указанных животных и растений, на особо охраняемой природной территории».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже вручили Платоновскую премию
В Воронежской области фермер по «липовым» бумажкам получил два миллиона
В Воронежской области будут судить «шутницу», выдумавшую бомбу в районной администрации и убийство мужа сестры
В Воронеже на трех стройках обнаружили нарушения безопасности
Видео для Путина: воронежцы выступают против строительства многоэтажки в Березовой Роще
Татьяна Гордеева стала почетной гражданкой Воронежской области
В Воронеже из-за шума закрыли на месяц магазин «Пятерочка»
В Воронеже попала на видео безумная езда со скоростью 280 км/час
Энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 вышел на 50% мощности
Воронежцев напугали звуки, похожие на взрывы, во дворе многоэтажки
В Воронежской области мальчик, делая селфи на электричке, получил ожоги 60% тела
В Воронеже родители забыли девятилетнего сына на заправке
В Воронеже отменили концерт Платоновского фестиваля
Власти Воронежской области примут меры для улучшения демографической ситуации
40-километровая сплошная удивила воронежских автомобилистов