Под Воронежем ищут браконьеров, рыбачивших на заповедных озерах

СЕГОДНЯ 20:28 2019-06-13T20:29:17+03:00

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В Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о двух браконьерских сетях, обнаруженных в заповедных местах. Одну из них нашли в озере «Смоляное». Оно находится на территории Воронежского государственного заповедника. Вторую – в озере «Борское». Этот водоем расположен в заказнике федерального значения «Воронежский».

Браконьеров, поставивших сети, ищут. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела по пунктам «б» и «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением иных способов массового истребления указанных животных и растений, на особо охраняемой природной территории».

ИСТОЧНИК KP.RU