В Воронежской области будут судить «шутницу», выдумавшую бомбу в районной администрации и убийство мужа сестры

СЕГОДНЯ 20:15 2019-06-13T20:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

38-летней жительницы Поворинского района лучше не пить. Дойдя до кондиции, она начинает чудить. Да еще как! Вначале она позвонила в полиции и сообщила об убийстве мужа своей сестры, которого не было. Потом решила пошутить с властями. Новый звонок был о взрывном устройстве, якобы заложенном в администрации Поворинского района. Женщина назвала девичью фамилию, но такая «шифрация» ей, конечно, не помогла. Выезд минеров с собаками, стоящих немалые деньги бюджету, шутнице уже не простили.

При разбирательстве дела возник вопрос о вменяемости женщины. Медики определили, что с ума она не сошла. Просто такое вот криминальное чувство юмора.

По ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» женщине грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы – от двух до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU