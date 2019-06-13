В Воронеже вручили Платоновскую премию

13 Июнь 20:55 2019-06-13T23:17:58+03:00

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13 июня в Воронеже вручили очередную Платоновскую премию в области литературы и искусства. В этом году награду «за многогранность и достоинство» получил прославленный театральный художник Эдуард Кочергин. Премию ему вручил в Воронежском концертном зале перед спектаклем Роберта Стуруа «Вано и Нико» губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Члены экспертного совета Платоновского фестиваля предлагают много кандидатур знаменитых творческих людей, кто по праву мог бы быть лауреатом нашей премии. Как правило, в таких ситуациях сложно выбрать самого достойного. Но в этом году это далось очень легко. Символично, что в Год театра лауреатом стал театральный художник. Эдуард Кочергин оформил более сотни спектаклей. Но как человеку творческому ему тесно в такой узкой области: Эдуард Степанович - автор нескольких литературных произведений, которые получили известные национальные премии, любовь и интерес читателей, - отметил глава региона Александр Гусев.

Художник и писатель трогательно благодарил.

- Это грандиозно, что я получаю вашу премию имени великого русского писателя Платонова, который ваш, кровный. Он великий, фантастический писатель, с абсолютной русской абсурдной философией. Который еще до конца не разгадан. Эта премия для меня - признание моего профессионализма как писателя и художника. Этот «микс» позволяет мне жить дальше, - признался Эдуард Кочергин. – Для меня Воронеж стал открытием. Очень красивый город, при том, что я-то из самого красивого города Питера. Воронеж чистый, зеленый, с хорошей планировкой и архитектурой. Хороши дома сталинского периода. И мне показалось, люди не суетливые, как в столицах, а степенные. И, конечно, Платоновский фестиваль - это ваш бренд. Он стал известным во всей стране. Я вас с этим поздравляю, это не каждый город может сделать. Вам это удалось. Это замечательно, потому что сохранять культуру в нашей стране Господь велел. И будет грех, если мы не будем об этом думать.

Напомним, в денежном выражении Платоновская премия составляет 1 млн рублей. Лауреат также получает почетный нагрудный знак из хрусталя.

Эдуард Кочергин - главный художник БДТ имени Товстоногова. Академик Российской академии художеств, народный художник РСФСР. Лауреат Государственных премий СССР, Государственной премии РФ и многих других наград. Автор книг «Ангелова кукла», «Крещённые крестами», «Записки Планшетной крысы», «Завирухи Шишова переулка», «Россия, кто здесь крайний?». Его литературные работы были отмечены премией «Национальный бестселлер» и премией имени Сергея Довлатова «За достижения в современной отечественной прозе». Кстати, воронежцы смогут встретиться с лауреатом Платоновской премии 15 июня - в 14. 00 в книжном клубе «Петровский».

Напомним, первым лауреатом Платоновской премии в 2011 году стал прозаик Борис Екимов. Затем эту награду получали худрук Малого драматического театра – Театра Европы Лев Додин, худрук и главный дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев, художник-мультипликатор Александр Петров, писатель Андрей Битов, кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Алексей Иванов. В 2018-м Платоновскую премию поделили между двумя лауреатами - актрисой Аллой Демидовой и режиссером Анатолием Васильевым.

ИСТОЧНИК KP.RU