2019-06-13T18:38:52+03:00
Общество

В Воронеже из-за шума закрыли на месяц магазин «Пятерочка»

В нем не все в порядке и с вентиляцией
Яков СТРОГОВ
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Санитарные врачи подали иск в Коминтерновский районный суд, в котором изложили претензии к работе магазина «Пятерочка», расположенного в доме № 26 на улице 60-й Армии. Они провели проверку по жалобе жильца дома, в котором расположена эта торговая точка.

Визит специалистов Роспотребнадзора напрасным не был. Оказалось, что ночью шум в квартире жителя дома превышает допустимые нормы. Санитарные врачи выяснили, что в магазине нет специального помещения для погрузки продукции. Также там обнаружили проблемы с вентиляцией – вытяжка выступает над крышей на высоту меньше метра. Это также является нарушением санитарных норм. По мнению специалистов Роспотребнадзора, такие «косяки» могли стать причиной заболеваний сердечно – сосудистой и нервной системы у жителей дома, где располагается магазин.

Суд принял решение по иску – приостановить работу «Пятерочки» до устранения нарушений.

Напомним, на днях стало известно о закрытии магазина «Магнит» на улице Переверткина на 90 суток. И также из-за шума – товар в торговой точке разгружали прямо под окнами квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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