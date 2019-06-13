2019-06-13T17:38:34+03:00
Происшествия

Воронежцев напугали звуки, похожие на взрывы, во дворе многоэтажки

От них срабатывала сигнализация в машинах и тряслись стекла в квартирах
Юрий КОЗЛОВ
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В четверг, 13 июня, в обеденное время жители дома № 26 на Бульваре Победы услышали звуки, похожие на взрывы. По словам очевидцев, они так резонировали, что срабатывала сигнализация в припаркованных во дворе машинах и дребезжали стекла в окнах квартир. Звуки были явно сильнее тех, которые производят петарды, сильно пахло порохом. Люди, особенно женщины, были очень напуганы. И обратились в полицию.

В региональном ГУ МВД сообщили, что идет проверка информации о загадочных взрывах. Пока каких-либо предметов, которые могли бы спровоцировать такой шум, на прилегающей к дому территории не обнаружили. Проверку продолжают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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