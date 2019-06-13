В Воронежской области мальчик, делая селфи на электричке, получил ожоги 60% тела
Врачи федерального ожогового центра при Приволжском медицинском университете приступили к лечению 14-летнего подростка из Воронежской области. 5 июня на станции Копанище Острогожского района он залез на крышу электрички, чтобы сделать эффектное селфи. И получил мощный удар электрического тока. У подростка обгорело 60 процентов тела.
- Целую неделю мы держали контакт с коллегами из Воронежской области, чтобы контролировать состояние мальчика, - рассказали в пресс-службе Приволжского медицинского университета. – А 13 июня подростка привезли на вертолете. На данный момент его состояние стабильное, он в сознании, в адекватном состоянии. Жизнь вне опасности, но ожоги сильные, и лечение займет несколько месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU