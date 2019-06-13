2019-06-13T16:56:18+03:00
Происшествия

В Воронежской области мальчик, делая селфи на электричке, получил ожоги 60% тела

Подростка привезли на вертолете в Нижний Новгород. Там располагается федеральный ожоговый центр
Юрий КОЗЛОВ
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Вертолет с обгоревшим мальчиком только что приземлился, подростка относят в машину скорой.Вертолет с обгоревшим мальчиком только что приземлился, подростка относят в машину скорой.Фото: vk.com/pimunn
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Врачи федерального ожогового центра при Приволжском медицинском университете приступили к лечению 14-летнего подростка из Воронежской области. 5 июня на станции Копанище Острогожского района он залез на крышу электрички, чтобы сделать эффектное селфи. И получил мощный удар электрического тока. У подростка обгорело 60 процентов тела.

- Целую неделю мы держали контакт с коллегами из Воронежской области, чтобы контролировать состояние мальчика, - рассказали в пресс-службе Приволжского медицинского университета. – А 13 июня подростка привезли на вертолете. На данный момент его состояние стабильное, он в сознании, в адекватном состоянии. Жизнь вне опасности, но ожоги сильные, и лечение займет несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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