В Воронеже родители забыли девятилетнего сына на заправке

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-13T16:37:11+03:00

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В среду, 12 июня, около шести утра, на одну из АЗС на 518 километре трассы «Дон» на выезде из Воронежа заехал для заправки микроавтобус «Ситроен». Семейная пара вышла из машины, мальчик тоже выскочил в туалет (до этого он спал). Родители вернулись и поехали дальше, не заметив, что сына на заднем сидении нет.

Мальчик подошел к работникам заправки и сказал, что потерялся. Сотрудники АЗС позвонили в полицию. Однако вскоре вернулись перепуганные родители, наконец-то решившие посмотреть, как там их ребенок и обнаружившие пропажу. Мальчика забрали и поехали дальше.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого необычного ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU