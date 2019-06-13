2019-06-13T15:07:45+03:00
Происшествия

Родственники рабочего, погибшего на воронежской фабрике: "Нам сказали, что у него был выходной"

Обстоятельства гибели мужчины до сих пор неясны
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Рабочий, погибший на фабрике KDV в Рамонском районе, обычно не занимался чисткой печи для жарки сухариков (во время этой процедуры он получил смертельный удар током). Родственники мужчины говорят, что он трудился на производственной линии.

- На предприятии нам сказали, что у него был выходной, - сообщают родственники. - С его согласия направили на другое место работы. Но мы знаем на сто процентов: день у него был рабочий!

Родственники также сообщили, что никаких компенсаций от компании не поступало. "Даже похороны не оплатили", - заметили наши собеседники.

7 июня мы отправили запрос в группу компаний KDV. Спросили, при каких обстоятельствах случилось ЧП, планируется ли усилить меры безопасности после этого случая, планируется ли выплата компенсации родственникам. Ответа до настоящего времени не получили.

Точку в этом деле должны поставить следователи СУ СК РФ по Воронежской области. Материалы проверки перешли к ним от полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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